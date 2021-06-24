وفاة ناشط في الخليل بعد اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية

الوكيل الإخباري -

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توفي، الخميس، ناشطا فلسطينيا بعد اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما حملت عائلته السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاته.وأصدر محافظ الخليل جبرين البكري، الخميس، بيانا حول وفاة نزار خليل محمد بنات، قال فيه: "على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر اليوم (الخميس) قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء".وأضاف: "تبين أن المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول".