وفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين بحادث سير مروع في فلسطين

الوكيل الإخباري- توفي أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران بإصابات وصفت بالبليغة نتيجة حادث سير وقع فجر اليوم السبت على الشارع الالتفافي جنوب نابلس.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بين مركبتين تحملان لوحات فلسطينية على الشارع الالتفافي قرب بورين، وعلى الفور تحركت دورية الحوادث للمكان وباشرت بإجراءاتها الفنية والقانونية.

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وأضاف ارزيقات أن 4 فلسطينيين وصلوا للمستشفيات بمدينة نابلس وبعد وصولهم أعلن الأطباء وفاتهم فيما وصل مصابان آخران لتلقي العلاج وصفت حالتهما بالحرجة.



وأكد ارزيقات أن الشرطة أعلمت النيابة العامة وباشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.





القدس