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الإثنين، 07-06-2021 02:51 م

وفاتان و 5 إصابات بحادث سير شرق نابلس

لقي
جانب من الحادث


الوكيل الإخباري - لقي مواطن (55 عاماً) وآخر (31 عاما)، مصرعهما وأصيب 5 آخرون بإصابات متفاوتة، بحادث سير وقع في منطقة الباذان شرق نابلس.

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وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية ، العقيد لؤي ارزيقات أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع حادث سير في شارع الباذان شرق نابلس وعلى إثره وصلت جثة مواطن 55 عاماً لأحد مستشفيات المدينة وإصابة أخرى وصفت بالخطيرة لشاب (31 عاما)، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً ووصلت خمس إصابات حالاتها متفاوتة لتلقي العلاج.


وأضاف ارزيقات، أن الحوادث تحركوا فور للمكان وباشروا الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك .

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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