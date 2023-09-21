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الخميس، 21-09-2023 04:43 م

وقفة إسنادية للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ50 على التوالي

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الوكيل الإخباري- شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين وأهالي الأسرى، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد مع الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ50 على التوالي ضد الاعتقال الإداري، في داخل خيمة الإسناد التي أقيمت له وسط بلدة دورا جنوب الخليل.

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ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالشراكة مع حركة فتح إقليم الجنوب منطقة دورا التنظيمية ومديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، وبلدية دورا، يافطات كُتبت عليها عبارات اسناد للأسير الفسفوس وأسرانا البواسل، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وفا

 




 

 


 

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