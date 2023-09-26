وقفة إسناد للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في طولكرم

الوكيل الإخباري- ناشد ذوو الأسرى ومتضامنون في طولكرم، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والمرضى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تفاقم الحالات المرضية وزجها فيما يسمى مستشفى سجن الرملة بظروف صعبة.

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وأكدوا خلال الوقفة الأسبوعية التضامنية مع الأسرى، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية والإسنادية للأسرى، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرضون فيه لهجمة شرسة من قبل مجرمي حكومة الاحتلال، التي تهددهم بتشديد الإجراءات القمعية بحقهم وسلب حقوقهم وإنجازاتهم.



وطالب المعتصمون الصليب الأحمر وهيئات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للأسرى في ظل الممارسات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، والتي أسفرت عن وقوع العشرات من الشهداء والمرضى.



وفا