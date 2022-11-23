وقفة إسناد للأسرى في طوباس

الوكيل الإخباري-شارك أشخاص ومؤسسات طوباس، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.



ودعا للوقفة نادي الأسير، والتجمع الوطني لأسر الشهداء، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، وفعاليات محافظة طوباس.



وفي بداية الوقفة، ألقى الطفل أحمد أبو حلوة بيانا يوضح معاناة الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال وانتهاكات إدارة السجون لحقوقهم.



بدوره، تطرق محافظ طوباس يونس العاصي إلى معاناة الأسرى المرضى داخل السجون وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.



كما تحدث عن وضع الأسرى المرضى من محافظة طوباس والذين يعانون ظروفا صحية حرجة، وخاصة خالد الشاويش وخالد دراغمة.



كما أكد أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يرفضون التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي ضحى من أجلها الأسرى والشهداء، والتي استشهد من أجلها القائد المؤسس أبو عمار، فلا يمكن للشعب أن يستسلم ويتنازل وخاصة أنه صاحب الحق التاريخي في الأرض.



وفي كلمة الفصائل وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أشار باسل منصور، إلى أن هذه الوقفة تأتي من أجل شهداء فلسطين المناضلين الذين ارتقوا من أجل الاستقلال الوطني الفلسطيني، وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم، ولإسناد ودعم الأسرى في سجون الاحتلال والذين يتعرضون لانتهاكات إدارة السجون بحقهم.



كما طالب مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج العاجل عن جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال ومنهم ١٠ شهداء أسرى.



كما دعا دول العالم للوقوف عند مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والذين يتعرضون لإهمال طبي، مشيرا إلى أن الأسير خالد دراغمة من طوباس يعاني من مشاكل في النظر بعينيه وأجرى سابقا عملية في عينه اليسرى وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية في عينه اليمنى حيث يماطل الاحتلال في ذلك.

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