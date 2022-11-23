الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

ندوة في الأردنية لإطلاق نتائج مشروع الإصلاح السياسي في الأردن

توزيع طرود لأسر عفيفة في الزرقاء

حملة للتبرع بالدم لمركز الحسين للسرطان الاثنين المقبل بغرفة تجارة الزرقاء

ورشة عمل في العقبة حول كتابة الخبر الصحفي

شاهد .. المنتخب الالماني يستفز العرب في قطر !

حقيقة حذف وحدة لطلبة التوجيهي

شخص يقتل زوجته في عمان

مستجدات المنخفض القبرصي الذي سيؤثر على الاردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 23-11-2022 04:10 م

وقفة إسناد للأسرى في طوباس

700x414


الوكيل الإخباري-شارك أشخاص ومؤسسات طوباس، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

ودعا للوقفة نادي الأسير، والتجمع الوطني لأسر الشهداء، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولجنة التنسيق الفصائلي، وفعاليات محافظة طوباس.

وفي بداية الوقفة، ألقى الطفل أحمد أبو حلوة بيانا يوضح معاناة الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال وانتهاكات إدارة السجون لحقوقهم.

بدوره، تطرق محافظ طوباس يونس العاصي إلى معاناة الأسرى المرضى داخل السجون وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

كما تحدث عن وضع الأسرى المرضى من محافظة طوباس والذين يعانون ظروفا صحية حرجة، وخاصة خالد الشاويش وخالد دراغمة.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يرفضون التنازل عن الثوابت الفلسطينية التي ضحى من أجلها الأسرى والشهداء، والتي استشهد من أجلها القائد المؤسس أبو عمار، فلا يمكن للشعب أن يستسلم ويتنازل وخاصة أنه صاحب الحق التاريخي في الأرض.

وفي كلمة الفصائل وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أشار باسل منصور، إلى أن هذه الوقفة تأتي من أجل شهداء فلسطين المناضلين الذين ارتقوا من أجل الاستقلال الوطني الفلسطيني، وما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم، ولإسناد ودعم الأسرى في سجون الاحتلال والذين يتعرضون لانتهاكات إدارة السجون بحقهم.

كما طالب مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج العاجل عن جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال ومنهم ١٠ شهداء أسرى.

كما دعا دول العالم للوقوف عند مسؤولياتها والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والذين يتعرضون لإهمال طبي، مشيرا إلى أن الأسير خالد دراغمة من طوباس يعاني من مشاكل في النظر بعينيه وأجرى سابقا عملية في عينه اليسرى وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية في عينه اليمنى حيث يماطل الاحتلال في ذلك.

اضافة اعلان

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3Cq7O

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 11 مبنى سكنيا وإزالة 20 منشأة زراعية شمال أريحا

mqMiH

الاحتلال يعتقل فلسطينياً جنوب شرق طوباس

file

الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس

DG8C6

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزلين ببلدة عزون شرق قلقيلية

الهدم في الخليل.jpg-3eb8be26-080a-42db-b2ef-4f0e860a4d41

الاحتلال يهدم مدرسة في الخليل

4a0f22eb8f5ccdfa2943edc7f8a6a22f

الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس

أخبار متعلقة
mqMiH

الاحتلال يعتقل فلسطينياً جنوب شرق طوباس

ssss

جماهير أريحا تجدد دعمها للأسرى

635b07c5da68b

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

03091133373538383332558801356061

الاحتلال يداهم منزلا في السيلة الحارثية غرب جنين

IPJzx

الاحتلال يعتقل طفلا من الخليل

b4132fbf00575caca6525198b3e0d0fd

فلسطين.. الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها بحجة التدريبات العسكرية