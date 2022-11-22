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الثلاثاء، 22-11-2022 04:32 م

وقفة اسناد للأسرى في طولكرم

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الوكيل الإخباري-اعتصم أهالي الأسرى، وممثلو فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المرضى.

ورفع المعتصمون صور الأسرى، ورددوا الهتافات الوطنية المطالبة بحريتهم، وطالبوا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحقهم، وبضرورة أن يكون هناك حراك شعبي أكثر وتوسيع التضامن مع الأسرى ودعم صمودهم.

وطالب منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والإفراج العاجل عنهم، وفي مقدمتهم الأسيرات والأطفال والمرضى الذين يتعرضون لممارسات لاإنسانية من قبل إدارة مصلحة السجون.

وحذر من استمرار سلطات الاحتلال احتجاز الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من ظروف صعبة للغاية تهدد حياته ولا يتم تقديم العلاج المناسب له ولجميع المرضى، مطالبا الصليب الأحمر بأن يعمل جاهدا برفع شكاوى سريعة ضد الاحتلال، والضغط نحو تطبيق القوانين الدولية واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى.

وقال عصام عودة والد الأسير اسماعيل الذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله أمس، إن وقفتنا اليوم هي مساندة للأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل الدولية في ظل ما يعانونه من ممارسات قمعية خاصة المرضى منهم، ولنؤكد أن شعبنا يقف إلى جانبهم ويدعمهم في كافة خطواتهم النضالية حتى تحقيق حريتهم المشروعة.

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وفا

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