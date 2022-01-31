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الإثنين، 31-01-2022 02:46 م

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

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الوكيل الإخباري-شارك عشرات الفلسطينيين ، اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد، أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

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وقال مدير عام نادي الأسير عبد الله زغاري، إن أبناء شعبنا مستمرون في دعم وإسناد الأسرى، كون قضيتهم وطنية، فهناك الأسرى المرضى والمحكومون مؤبدات والأسيرات.


وأضاف، أن هناك ثلاث قضايا رئيسية يتم التركيز عليها، وهي العزل الانفرادي الذي تمارسه سلطات الاحتلال داخل السجون، والاعتقال الإداري التي من خلاله يتم اعتقال الأسير بلا تهمة ولا سقف زمني محدد، حيث يواصل نحو 500 أسير أداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ31 يوما، إضافة إلى موضوع الإهمال الطبي المتعمد، خاصة أن أعداد الأسرى المرضى بازدياد يوما بعد يوم خاصة الأمراض المزمنة، مبينا أن هذا مؤشر خطير في ظل جائحة كورونا، وازدياد أعداد الأسرى المصابين.


بدوره، قال رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، إن رسالة شعبنا الفلسطيني مستمرة إلى المجتمع الدولي وكل أحرار العالم لإنقاذ حياة الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، ولإنقاذ حياة كل الأسرى الذين يعانون من امراض خطيرة.


وطالب الجهات الدولية كافة بضرورة التحرك الجدي ليضعوا حدا لجرائم الاحتلال، ولحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وكرامتهم.


 




 

 


 

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