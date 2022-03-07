وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

الوكيل الإخباري-شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم الاثنين، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في منطقة باب الزقاق وسط بيت لحم، بتنظيم من مجمع المؤسسات النسوية ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى وجمعية الأسرى والمحررين.

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وتخلل الوقفة القاء كلمات باسم رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية في بيت لحم أحلام الوحش، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" خولة الأزرق، ومدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري، الذين أكدوا أن الأسرى مستهدفون ويسعى الاحتلال للانقضاض على حقوقهم، فيما يزال الأسرى الاداريون يقاطعون المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من شهرين.



ووجهوا التحية لكل نساء العالم، وخاصة الفلسطينيات لمناسبة يوم المرأة العالمي، ودعوا العالم أجمع بأن يكون عادلا وأن يعاقب الاحتلال على جرائمه وأن يجبره على إيقاف انتهاكاته بحق أبناء شعبنا.



وفا

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