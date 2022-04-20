وقفة دعم وإسناد للأسرى وسط مدينة أريحا

الوكيل الإخباري-شاركت فعاليات محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا.

اضافة اعلان



وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير ناصر شلون لـ"وفا"، إن هذا الوقفة تأتي بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، في ظل ظروف صعبة وقاسية يعانيها معتقلونا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أمراض مزمنة، وهجمات شرسة بحقهم من قبل إدارات السجون.



ودعا شلون إلى تكثيف الوقفات التضامنية مع المعتقلين، وتدخل المؤسسات الدولية لإنقاذ حياتهم.



ورفع المشاركون في الوقفة صورا للمعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم.



وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة