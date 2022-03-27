وقفة دعم وإسناد للأسير المريض إياد عمر في جنين

الوكيل الإخباري-نظمت حركة "فتح"، واللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، ومؤسسات وفعاليات المخيم والشبيبة الفتحاوية، اليوم الأحد، وقفة دعم وإسناد للأسير المريض إياد نظير عمر (40 عاما) من مخيم جنين، الذي تفاقم وضعه الصحي، جراء إصابته بورم "حميد" في الدماغ.

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وجرت الوقفة بميدان الشهيد أبو عمار أمام المحافظة، بمشاركة محافظ جنين أكرم الرجوب، وقائد المنطقة العميد ركن محمد الأعرج وضباط من المؤسسة الأمنية، وعشرات الأطفال، ورئيس اللجنة الشعبية للخدمات محمد الصباغ، ورئيسة جمعية كي لا ننسى فرحة أبو الهيجا، وأمين سر فتح في المخيم جهاد أبو الكامل، وشقيق الأسير المريض، رفعت فيها صور الأسير إياد عمر وعلم فلسطين واليافطات والشعارات التي تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.



وقال الرجوب، إن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس يتابعون ما يجري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى الالتفاف حول الحركة الأسيرة والعمل على إنقاذ حياة المعتقلين، ووضع حد لسياسة الاحتلال بالتفرد وإمعانه في معاقبتهم.



وألقى الصباغ، وأبو الهيجا، وأبو الكامل، وذوو الأسير، كلمات طالبوا فيها أبناء شعبنا والمؤسسات الحقوقية والدولية بالوقوف إلى جانب الأسير إياد عمر وجميع الأسرى وصولا لتحريرهم من سجون الاحتلال.



وأشار المتحدثون، إلى أن الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في تصاعد، لا سيما بين الذين يعانون من أمراض مستعصية، وتم الإعلان عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الإسنادية مع الأسير عمر والأسرى المرضى والحركة الأسيرة.



يذكر أن الأسير عمر يعاني منذ سنوات من تفاقم في وضعه الصحي، جراء إصابته بورم "حميد" بالدماغ، جرى استئصاله في شهر آب/ أغسطس العام الماضي، وكان في حينه يقبع في سجن "مجدو" واليوم في عسقلان، وهو معتقل منذ العام 2002 ويقضي حكما بالسجن 24 عاما، وخلال الأيام السابقة تم نقله الى عدة سجون.



وفا

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