وقفة دعم واسناد للأسرى في بيت لحم

الوكيل الإخباري-نظمت حركة فتح إقليم بيت لحم منطقة الشهيد ياسر عرفات وبلدية هندازة وبريضعة ومؤسسات الاسرى في بيت لحم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، اليوم الاثنين، وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأسير المريض ناصر أبو حميد.



وأقيمت الفعالية في حرم مدرسة ذكور العبيات الثانوية، حيث رفع المشاركون صورا للاسير أبو حميد وعدد من الاسرى ويافطات تدين سياستي الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.



وقال محافظ بيت لحم كامل حميد ان قضية الاسرى دوما في مقدمة الاولويات، وهو ما ظهر جليا في خطاب الرئيس في الأمم المتحدة عندما وضع الحضور والعالم امام ما يواجهه المعتقل الفلسطيني في سجون الاحتلال من انتهاك وظلم.



وأكد حميد أهمية ابراز قضية الاسرى في حياتنا اليومية، وتوسيع الفعاليات في مختلف مناطق فلسطين حتى تكون رسالة دعم لاسرانا، وتأكيد للعالم اننا لن نتخلى عن القضية الجوهرية، الاسرى.



وفا

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