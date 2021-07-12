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الإثنين، 12-07-2021 02:52 م

وقفة في جنين تضامنا مع الأسرى

عغ
جانب من الوقفة


الوكيل الإخباري - شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الاثنين، في وقفة نظمتها جبهة النضال الشعبي لمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاقتها، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف اعتقال سيئة وأوضاع صحية متردية، ويتعرضون لأبشع أعمال القمع والتنكيل والتعذيب والعزل الانفرادي.

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ونظمت الوقفة، بمشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، وسكرتير الجبهة في جنين علاء اعبيد، وأمين سر إقليم فتح في جنين عطا أبو ارميلة وأعضاء الإقليم، وعضو المجلس الثوري وفاء زكارنة، ومدير نادي الأسير منتصر سمور، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات رسمية وأهلية.


وأكد طالب واعبيد، أن قضية الاسرى هي واحدة من اهم القضايا التي تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني وتحظى باهتمام القيادة الفلسطينية ، والقوى ما يتطلب تكثيف أنشطة المساندة للأسرى لتحويل قضيتهم الى قضية رأي عام دولي ذات تأثير خارجي تتصدر جدول اعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات حقوق الانسان للدفاع عنها والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم.


ولفتا إلى أن هناك خطرا محدقا يهدد حياة آلاف الأسرى في ظل الجرائم التي ترتكب يوميا بحقهم، ما يتطلب تكثيف الجهود وبذل مزيد من الحراك لمساندتهم والوقوف إلى جانبهم.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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