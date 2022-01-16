وقفة في حلحول تطالب بالإفراج عن الأسير أبو حميد

الوكيل الإخباري-طالب مشاركون في وقفة اسناد وتضامن نظمت اليوم الأحد، في بلدة حلحول شمال الخليل، بالإفراج العاجل عن الأسير ناصر أبو حميد، الذي يعاني من ظروف صحية صعبة.

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ونظمت هذه الوقفة بدعوى من حركة "فتح" اقليم شمال الخليل، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعدد من مؤسسات وفعاليات المحافظة.



وقال الناطق الاعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، إن الأسير ناصر ابو حميد يعاني من ظروف صحية صعبة، ولا يزال يرقد في غيبوبة في مستشفى برزلاي العسكري، ويعاني من سياسة الاهمال الطبي، وعدم تقديم العلاج اللازم للأسير ابو حميد.



وطالب النجار الصليب الاحمر والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أبو حميد الذي يحتاج لرعاية صحية خاصة، ودعا لضرورة الوقوف الى جانب الحركة الاسيرة التي تعاني من سياسة مصلحة السجون الاسرائيلية التي تحرم الأسرى من حقهم بالعلاج وغيرها من الحقوق المسلوبة.



وندد أمين سر اقليم حركة "فتح" شمال الخليل هاني جعارة، بسياسة الاهمال الطبي المتعمدة بحق الأسرى، مشيرا الى أن الأسير أبو حميد يتعرض لسياسة القتل الممنهج للنيل من عزيمة واصرار الأسرى، وتمسكهم بتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.



واكد جعارة، ان القيادة الفلسطينية تبذل جهودها لإنقاذ الأسير أبو حميد، مشيرا الى أن الاسرى على سلم واولويات القيادة الفلسطينية التي تعمل على إطلاق سراح الأسرى، لا سيما المرضى وكبار السن منهم.



كما استنكر مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة، صمت المؤسسات الحقوقية، والصليب الأحمر في ظل سياسة الاهمال الطبي التي تمارس بحق الأسرى.



وطالب المتحدثون في هذه الوقفة التي نظمت بقاعة الاقليم ببلدة حلحول بضرورة الافراج الفوري عن الأسير ناصر حميد الذي يصارع الموت امام تقصير مصلحة السجون في علاجه المطلوب.



وفا

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