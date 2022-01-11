الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير الاوقاف : الوزارة لا تُلزم أي خطيب جمعة بخطبة موحدة

وزير الأوقاف : رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبوغنيمة وجرار

الملك وولي العهد يلتقيان لجنة تحديث القطاع العام - صور

إصابة شخصين أحدهما "عامل وطن" بحالة سيئة إثر حادث دهس في الجبيهة

الكسبي: الانتهاء من تنفيذ 4 مدارس بمنحة سعودية

زلزال بقوة 6.7 درجة في ولاية ألاسكا

"الداخلية" توقف العمل بـ"الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر وتستثني حالات محددة - تفاصيل

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

قطر: وفاتان و4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 11-01-2022 04:41 م

وقفة مساندة للأسير المريض ناصر أبو حميد في طولكرم

LfwAf


الوكيل الإخباري-طالب ذوو الأسرى، وفصائل العمل الوطني والفعاليات الوطنية في طولكرم، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يصارع المرض وفي حالة خطيرة جدا.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال الوقفة الأسبوعية الإسنادية مع الأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، والتي خصصت لدعم الأسير أبو حميد، وللأسرى المرضى.
ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير أبو حميد، ورددوا الهتافات الداعمة له، والمطالبة بالإفراج عنه فورا، وعن الأسرى خاصة المرضى.


وحذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم ابراهيم النمر، من خطورة الوضع الصحي للأسير المريض أبو حميد، الذي يقبع في سجن "برزلاي" الإسرائيلي حيث يعاني من وضع صحي خطير، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
وطالب بالتدخل العاجل من كافة المستويات لإكمال علاجه، لأن ما يعانيه أبو حميد جاء بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال، حيث حصل انهيار مفاجئ على صحته أدخله في وضع الغيبوبة، مناشدا المجتمع الدولي التدخل لعلاجه، وإطلاق سراحه.

 


من ناحيته، طالب منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح أبو حميد، ليتسنى له العلاج سواء في فلسطين أو الخارج، مشيرا إلى أن وضعه دخل مرحلة الخطورة الشديدة، وهناك خوف من استشهاده.


وشدد على ضرورة أن تكون هناك مشاركة واسعة دعما للأسرى، وفي مقدمتهم المرضى لتصل إلى العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، وحشد جماهيري أوسع يليق بتضحياتهم.


وأكد الأسير المحرر محمد الجيوسي شقيق الأسير حاتم الجيوسي الذي دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال والمحكوم ستة مؤبدات و55 عاما، ضرورة دعم الأسير أبو حميد، متابعا: "نعيش حالة من القلق الشديد على ناصر الذي عشنا معه في السجون وهو مناضل ومن أسرة مناضلة، والحركة الأسيرة قاطبة تنتظر وتراقب حالته في ظل هذا الوضع السيئ".


وأضاف: "الشارع الفلسطيني يعيش حالة من التوتر والإرباك لحالة الأسير أبو حميد، وأصبحت قضيته هي قضية جميع الأسرى الذين يتعرضون لقتل يومي ومتعمد وواضح من قبل سلطات الاحتلال من خلال الإهمال الطبي".

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ve9fo

الأسرى: الأسير أبو حميد في وضع صحي خطير

523717

وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

9999156439

الاحتلال يداهم منزلين في بلدة جبع جنوب جنين

Vzo5b

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق دير البلح والصيادين في بحر غزة

9ce7d93bc75122d3cb3c1d03d102ba18

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من قرية بير الباشا جنوب جنين

5202110202920246432919

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين

أخبار متعلقة
سجن

ثلاث أسيرات فلسطينيات يعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام

BOmaf

الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية رفضًا لاستمرار عزل الأسيرتين دويات وباكير

سجون

هيئة الأسرى: أوضاع صحية وظروف معيشية صعبة يواجهها معتقلو "حوارة"

53350a788322edbc0d060039d71fdf04

هيئة الأسرى: ما تعرض له الأسير نبيل الرجوب فور الافراج عنه انتهاك موثق لحقوق الانسان

Palestinian-activists-wear-as-prisoners-costume090419_MN_00-1

الكنيست تصوت بالقراءة الأولى لصالح ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى

157287979945371300

الاحتلال يمنع عائلات الأسرى من زيارتهم بدعوى عدم تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا