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الأحد، 02-01-2022 03:59 م

وقفتا دعم وإسناد مع الأسير أبو هواش امام بلديتي الخليل ودورا

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الوكيل الإخباري-طالب متضامنون خلال وقفتي دعم وإسناد نظمتا اليوم الأحد، أمام بلديتي الخليل ودورا، بالإفراج العاجل عن الاسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم 139 على التوالي.

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وقال عماد أبو هواش، خلال كلمته بالوقفة التي نظمت امام بلدية دورا، إن شقيقه هشام يصارع الموت، وإن التقارير الطبية تشير إلى دخوله بمرحلة الموت السريري، وحياته في خطر، وسلطات الاحتلال تحاول اجباره على التغذية القسرية.


وطالب مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية بالتدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال بشكل جدي لإطلاق سراح الأسير أبو هواش الذي دخل مرحلة الخطر الشديد.


وفي سياق مماثل، نظمت نقابة العاملين في بلدية الخليل، وقفة مماثلة أمام البلدية، رفع خلالها المشاركون فيها صور الأسير أبو هواش، واليافطات المطالبة بالإفراج عنه.

 

وفا

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