وول ستريت جورنال: وقف إطلاق النار حول غزة قد يبدأ يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ‏عن مصادر مطلعة أن وقف إطلاق النار بين الإحتلال وحركة "حماس" قد يبدأ سريانه اعتبارا من يوم الجمعة.



وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن مسؤولا أمريكيا قال إن "إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن يتم وقف إطلاق النار بين الإحتلال وحماس هذا الأسبوع"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل إلى جانب مصر وقطر ودول أوروبية للضغط على رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو وقادة "حماس".

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وأوضح المسؤول الأمريكي أن "هناك آلية قائمة لوقف إطلاق النار والمسألة الوحيدة المعلقة هي التوقيت"، مشيرا إلى أن حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية لا تزال تمثل "ورقة جامحة" إذ هناك مخاوف من أن الجماعة قد تصعد الموقف حتى بعد اتفاق الإحتلال و"حماس" على وقف إطلاق النار من حيث المبدأ.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب، أن "المسؤولين المصريين أحرزوا تقدما في المفاوضات مع حماس"، فيما اعترف الإحتلال "بشكل غير رسمي" بأنها على وشك تحقيق جميع أهدافها العسكرية.



وتوقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة خلال يوم أو يومين.



المصدر- روسيا اليوم