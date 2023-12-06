يديعوت أحرونوت: أهالي الأسرى المتحتجزين يطالبون باتفاق عاجل للإفراج عن ذويهم

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ممثلي أهالي المختطفين بغزة بعثوا رسالة لمجلس الحرب تطالب بالتوصل لاتفاق عاجل للإفراج عنهم

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والتقى رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم امس بعائلات الرهائن الذين افرجت عنهم حماس في مواجهة وصفها بعض الحاضرين بأنها كانت صاخبة ومليئة بالغضبوقد أثارت كلمة نتنياهو غضب الحاضرين الذين وصفوها بأنها ضرب من المغالطات و"مسرحية هزلية"، وفيها "إهانة لذكاء عائلات الأسرى"ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن أحد الحاضرين قوله: "لن أخوض في تفاصيل ما جرى مناقشته في الاجتماع، لكن هذا الأداء برمته كان قبيحا ومهينا وفوضويا"، مضيفا أن الحكومة الاسرائيلية نسجت "مسرحية هزلية" من هذه القضية