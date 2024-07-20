السبت 20-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ورشة حول "بناء وبرمجة روبوتات" في جامعة عمان العربية

هيئة الطاقة توضح حول التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن المركبات الكهربائية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من عشائر الكريشان

التنمية الاجتماعية تنظم معرضا فنيا للفنانة المبتدئة عُريب فالح

هل يتأثر الأردن بوقف استيراد الدجاج من البرازيل ؟

بخّاخ الأنف يوفر وقاية من البرد والإنفلونزا

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وبايدن قد يدليان بتصريح عن الصفقة من واشنطن

وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل

أنباء بعودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب .. وأول تعليق من الفنانة

اكتشاف عناكب الأرملة السوداء داخل سفينة شحن في ألمانيا

السبت، 20-07-2024 03:47 م

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وبايدن قد يدليان بتصريح عن الصفقة من واشنطن

4_news_1720077457


الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن قد يدليان بتصريح من واشنطن بشأن المحتجزين على أساس المقترح الذي قدمه بايدن نهاية مايو/أيار الماضي.

اضافة اعلان


وأضافت، نقلاً عن جنود وضباط إسرائيليين شاركوا بمعارك خان يونس جنوبي قطاع غزة، أن القتال في غزة معقد وتكتب حركة حماس تغيّر تكتيكاتها، في ظل إصرار نتنياهو على استمرار الحرب.


يذكر أن نتنياهو سيلقي خطاباً أمام الكونغرس في 25 من الشهر الجاري، ومن المخطط أن يتوجه إلى واشنطن في الأيام المقبلة.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
img-9117-1716931963

القسام تقصف مقرا عسكريا إسرائيليا في الجليل الأعلى من لبنان

33

معاريف: وزراء في الليكود يتهمون غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة

33

القسام: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس دبابة ميركافا برفح

33

أكسيوس: واشنطن ناقشت فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

347R3X3-highres.jpg-3303f386-446a-4cf9-9b51-6ec790ae8590

38919 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

33

قتلى وجرحى بين افراد قوة إسرائيلية بكمين محكم نفذته القسام

أخبار متعلقة
33

معاريف: وزراء في الليكود يتهمون غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة

33

أكسيوس: واشنطن ناقشت فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

ننن

الرئيس السابق للشاباك يحذر من تعيين نتنياهو لرئيس جديد للجهاز

2024-03-16_20-42-13_162744

ساعر: علاقة نتنياهو وغالانت تعقد إدارة الحرب

جيش الاحت

جنرال متقاعد: استمرار القتال سيجعل هزيمة إسرائيل مؤلمة

مم

سي إن إن: نتنياهو سيلتقي بايدن خلال زيارته لواشنطن