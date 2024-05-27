يوازي لواء في الجيش .. الاحتلال يكشف عدد قتلاه ومصابيه منذ بداية حرب غزة

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 636 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، وأصيب أكثر من 3500 جندي، وهو ما يوازي عدد لواء في الجيش.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن امس أن مقاتلي حماس أطلقوا صواريخ باتجاه مدينة تل أبيب من مواقع على بعد 800 متر من القوات المتمركزة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وللمرة الأولى منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.











