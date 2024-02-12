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الإثنين، 12-02-2024 08:25 ص

10 شهداء بقصف استهدف منزلا بمدينة دير البلح

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الوكيل الاخباري - استشهد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا، صباح اليوم الاثنين، في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر صحية، بوصول جثامين 10 شهداء بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف منزل بمنطقة البركة.

ولليوم الـ129، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا، في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28.176 شهيدا و67.784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.


 




 

 


 

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