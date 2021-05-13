الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 10:58 ص

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء في المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدى قرابة 100 ألف مصل، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر السعيد في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة دون وصول الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني لمدينة القدس المحتلة، والصلاة في باحاته.

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وقدم المصلون من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 1948، وعدد قليل من أهالي الضفة الغربية، بسبب اشتراط دخول كبار السن فقط من قبل سلطات الاحتلال.


وقال خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ محمد سليم "ان شعبنا سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التي يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم العيد".


وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضي عام 48.

 

--(بترا)

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