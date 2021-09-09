الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

شركة سويدية تستحوذ على تطبيق ذكي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

100 إصابة خلال مواجهات في بيتا وحاجز حوارة بنابلس

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

انتهاء فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة غدا

30 موقوفاً في الجزائر بشبهة إشعال حرائق الغابات

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً

الخميس، 09-09-2021 12:29 ص

100 إصابة خلال مواجهات في بيتا وحاجز حوارة بنابلس

4-2-400x240


الوكيل الإخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 100 اصابة في صفوف المواطنين سجلت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال دعت إليها فصائل العمل الوطني اندلعت على حاجز حوارة ومفرق بيتا جنوب نابلس .
وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن مواطنا أصيب برصاص حي في القدم على مفرق بيتا بنيران قوات الاحتلال فيما أصيب سبعة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و17 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين خلال مواجهات اندلعت تضامنا مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال .

اضافة اعلان


واضاف جبريل أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس عقب مسيرة سلمية شارك فيها مئات المواطنين انطلقت من شارع القدس باتجاه حاجز حوارة .

 

معا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
s

رئيس حكومة الاحتلال يعلق على أحداث السجون

e

أسرى سجن النقب يضرمون النار بـ7 غرف

main_image6138d084bed1b

الاحتلال يستدعي عسكريين للتعامل مع شغب سجن النقب

myNok

الاحتلال يستولي على جرافة بعد اقتحام قرية بيت إكسا

1068644-2

شقيق أحد الأسرى الفارين يكشف تفاصيل هامة عن سجن جلبوع ويوجه رسالة

77079fbd-341b-4b87-a4f8-9f9541fdef0a

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

أخبار متعلقة
82021121231854329742

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قصرة جنوب نابلس

820211291852110548356

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين في نابلس

e111d823-2089-41c9-9fa9-b9698afdbd1e

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

20210117104741

الاحتلال يهدم منشأه تجارية في اللبن الشرقية

thumbgen

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

UwqTP

تشييع جثمان الشهيد الشرفا في نابلس