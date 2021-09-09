100 إصابة خلال مواجهات في بيتا وحاجز حوارة بنابلس

الوكيل الإخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 100 اصابة في صفوف المواطنين سجلت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال دعت إليها فصائل العمل الوطني اندلعت على حاجز حوارة ومفرق بيتا جنوب نابلس .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن مواطنا أصيب برصاص حي في القدم على مفرق بيتا بنيران قوات الاحتلال فيما أصيب سبعة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و17 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين خلال مواجهات اندلعت تضامنا مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال .

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واضاف جبريل أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس عقب مسيرة سلمية شارك فيها مئات المواطنين انطلقت من شارع القدس باتجاه حاجز حوارة .

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