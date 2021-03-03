106 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم 106 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة.

المصدر : وفا

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