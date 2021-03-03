الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مهمة صعبة لكنها ممكنة أيضا

التنمية : تطعيم 197 مسنا ضد كورونا في دور الإيواء

الامن العام يفك لغز جريمة قتل بعمان

جواب صادم .. الخرابشة : لجنة الأوبئة لم تشاهد دراسة فائدة حظر الجمعة !

روسيا .. إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج كورونا

استقالة وزراء حكومة الخصاونة

رئيس ديوان المحاسبة لـ الوكيل : سنسلم تقريرنا للخصاونة غدا

الكشف عن سبب الاكتظاظ في مستشفى الزرقاء - فيديو وصور

"السبت حظر شامل" تشعل مواقع التواصل

إيعاز من رئيس الوزراء بسبب تراجع الوضع الوبائي

الأربعاء، 03-03-2021 04:15 م

106 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

7b730392-e150-4ae4-924f-0b6e92c2b035
أرشيفية


الوكيل الإخباري- اقتحم 106 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
d7c7df63-4b3f-4c36-98cf-01c4bac46058

القدس .. مستوطنون يعتدون على مصورين صحفيين إثنيين

9998969243

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

dba1d175-0701-493e-8b85-70afdd89c99c

المالية الفلسطينية : صرف رواتب الموظفين غدا

90280379-f4d8-491c-b578-33c753a1877f

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال واعتقال رابع جنوب الخليل

-1862474104 (1)

الاحتلال يقتحم عددا من الأحياء في البلدة القديمة بالقدس

8a1d19f3-1dcb-4545-8bed-703d57d35743

الاحتلال يهدم بركسا جنوب الخليل

أخبار متعلقة
d7c7df63-4b3f-4c36-98cf-01c4bac46058

القدس .. مستوطنون يعتدون على مصورين صحفيين إثنيين

ae0f023e-6d9c-4040-8608-06163405943f

مستوطنون يقتحمون الأقصى

3gsqqhnzdq8xqvxcl7cefah3juqxedes

الاحتلال يعتقل مصورا صحفيا من القدس

2202189196373707753

بيت لحم .. مستوطنون يعتدون على مواطن

ك

127 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

637393132800041209

حملة اعتقالات واسعة في فلسطين