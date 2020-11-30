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الإثنين، 30-11-2020 11:45 ص

11 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال الاسرائيلي مصابون بمرض السرطان

(ارشيفية)


الوكيل الإخباري- اكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين قدري ابو بكر اصابة ثلاثة اسرى فلسطينيين جدد في سجون الاحتلال الاسرائيلي بمرض السرطان وهم عماد ابو رموز ونضال ابو عاهور و أمل معمّر عرابي ليرتفع عدد الاسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال الاسرائيلي الى احد عشر اسيرا فلسطينيا.

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وقال ابو بكر في بيان، اليوم الاثنين، ان ادارة سجون الاحتلال ترفض علاج الاسير ابو رموز، مشيرا الى ان الاسير ابو عاهور يعاني من سرطان الكلى بعد مماطلة الاحتلال في غسيل الكلى للاسير، فيما يعاني عرابي من سرطان الرئة.

 

واضاف ان الهيئة تواصل اتصالاتها الدولية خاصة مع الصليب الاحمر لمتابعة اوضاع الاسرى المصابين بالسرطان لاجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج لهم، مؤكدا ان الهيئة وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية طالبت بتشكيل لجنة طبية لزيارة الاسرى في سجون الاحتلال والاطلاع على اوضاعهم.

 

من جهة ثانية، اعلن ابو بكر شفاء غالبية معظم الاسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال دون نقل اي منهم الى المشفى بسبب الاصابة، مشيرا الى ان معظم الاصابات كانت بسبب اقتحامات الاقسام ومن خلال السجانين والاعتقالات اليومية المتواصلة.


 




 

 


 

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