11 اصابة احداها حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

الوكيل الإخباري - أصيب، مساء أمس الاثنين، 11 فلسطينيا بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقالت مصادر صحية، أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، من بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وحالته مستقرة، و4 إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في القدم، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في الساق.



وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر.



وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب بالمكعبات الاسمنتية.

وفا