11 شهيداً بعدوان الاحتلال على جنين منذ ثلاثة أيام

الوكيل الإخباري- أعنلت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثراً بجروحه جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 11.



وكانت الصحة أعلنت الليلة الماضية، عن استشهاد المواطنين الفلسطينيين أحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

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فيما أفاد مراسل الجزيرة منذ قليل بتجدد الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند دوار السينما قرب مخيم جنين شمالي الضفة الغربية