الأربعاء 23-03-2022
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الأربعاء، 23-03-2022 03:46 م

110 مستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري-اقتحم 110 مستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، فيما منعت شرطة الاحتلال المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم العنصرية.


ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا

 

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