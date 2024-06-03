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الإثنين، 03-06-2024 11:41 ص

1127 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس خلال أيار الماضي

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الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين اليهود نفذوا 1127 اعتداءً، خلال أيار الماضي، بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري الذي صدر اليوم الاثنين، حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني"، أن قوات الاحتلال نفذت 906 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 221 اعتداء، وتركزت في محافظة القدس بـواقع 182 اعتداء، ومحافظة الخليل 180 اعتداء، ومحافظة نابلس 179 اعتداء.

وبيّن أن الاحتلال لا تكتفي بتنفيذ موجات الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بل تعززها بجملة من القرارات والتشريعات التي تمنح المستوطنين المزيد من صلاحيات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 75 اعتداء، وبيت لحم 27 اعتداء، ورام الله والخليل 25 اعتداء لكل منهما.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا خلال أيار الماضي 44 رأس غنم وبقر، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة، وجرار زراعي، وحصان ومركبة وشاحنة، وأدوات زراعية، كما وثقت الهيئة 5 عمليات سرقة لمحاصيل زراعية.

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وفا


 




 

 


 

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