12 أسيرا يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - دخل 12 أسيرا، من مختلف محافظات الوطن، اليوم الأحد، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير نضال مشعل، من مدينة القدس المحتلة، دخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن مدة 22 عاما.

وأضاف أن الأسيرين عصام زين الدين من نابلس، وفارس العصار من مدينة رام الله دخلا عاميهما الـ 16، ويقضيان حكما بالسجن مدى الحياة.



وأوضح أن الأسيرين محمد بشير أبو الرب من جنين، وعمار ياسر عيسى من طولكرم، دخلا عاميهما الـ19 في الأسر، علما أن أبو الرب محكوم بالسجن 24 عاما، فيما عيسى محكوم 23 عاما.



وذكر النادي أن الأسرى نادر أبو زيدية، ويونس جمال كفري، ومحمد درويش الكردي، وخليل شلو وهم من مدينة رام الله، دخلوا عامهم الـ 15 في الاعتقال، مشيرا إلى أن أبو زيدية محكوم بالسجن 16 عاما، وكفري محكوم 20 عاما، والكردي 16 عاما، وشلو محكوم بالسجن مدى الحياة.



كما دخل الأسرى: سميح الحداد من قطاع غزة، عامه الـ 17 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 20 عاما، وكمال أبو شنب من طولكرم عامه الـ15 وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، وعز الدين حمامرة من بيت لحم عامه الـ18 في الأسرى، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

المصدر : وفا

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