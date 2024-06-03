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الإثنين، 03-06-2024 06:19 ص

12 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات اسرائيلية على غزة

ججج


الوكيل الاخباري - استشهد 12 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

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وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ241 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، اعلنت مصادر صحية استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس.


واستشهد فلسطينيان وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو خاطر في خان يونس جنوبي القطاع.


وقالت مصادر إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأفادت مصادر بتسجيل إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غربي مدينة رفح، بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالي المدينة جنوبي قطاع غزة.


وفي وقت سابق من فجر اليوم، استشهد 10 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.


 




 

 


 

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