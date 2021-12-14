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الثلاثاء، 14-12-2021 04:19 م

120 يوما على إضراب الأسير أبو هواش في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري-يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، معركة الأمعاء الخاوية منذ 120 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، حيث لا توجد حلول جدية بشأن قضيته لهذه اللحظة.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من خطورة الوضع الصحي الذي يمر به الأسير أبو هواش ودخوله مرحلة حرجة، إلا أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، بل على العكس أصدرت قبل يومين قرارا بتثبيته ومدته 4 أشهر.


وذكرت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير أبو هواش حاليا داخل "سجن عيادة الرملة" بحالة صحية مأساوية، فهو يعاني من هزال واضح وانخفاض حاد بالوزن، وبالكاد يستطيع الكلام، كما يشتكي من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده لا سيما أطرافه السفلية التي بات لا يشعر بها، ولا يستطيع الوقوف على قدميه ويتنقل على كرسي متحرك.


وأضافت:  يوم الجمعة الماضي تم نقله إلى احدى المستشفيات الإسرائيلية، وأجري له فحص دم، وتبين معاناته من نقص حاد بالأملاح، خاصة بعد قراره الامتناع عن شرب الماء لمدة ثلاثة أيام، لكنه تراجع عن الخطوة بعد ذلك ومن المحتمل أن يخوضها مجدداً في حال عدم إيجاد حل لقضيته.


وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة الأسير أبو هواش، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره خاصة أنه بات معرضا لفقدان حياته في أي لحظة.
يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.

 

وفا

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