الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 04:42 م

السيطرة على مفاتيح باب المغاربة

127 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحم 127 مستوطنا إسرائيليا صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية.

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وجرت عمليات الاقتحامات على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت عند باب المغاربة لحماية المقتحمين.


وتسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

 

المصدر : وفا 

 

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