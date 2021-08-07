14 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - يواصل ثلاثة عشر أسيرا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، إضافة إلى الأسير محمد نوارة، والمحكوم بالمؤبد والذي يخوض اضرابا رفضا لعزله الانفرادي.

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وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه، إن الأسرى المضربين مصرون على الاستمرار في معركة الامعاء الخاوية حتى تحقيق مطالبهم، مضيفا ان هناك أربعة أسرى ايضا يخوضون اضرابا تضامنيا مع الأسرى الاداريين، متوقعا ان يزداد عدد الأسرى المتضامين في الاضراب خلال الأيام المقبلة.



وحذر عبد ربه، في تصريحات صحافية ، اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي للأسرى، خاصة مع موجة الحر الشديد التي تشهدها فلسطين، اذ بدأت حالات الاعياء الشديد تظهر عليهم، اضافة لفقدان الوزن، وسوء المعاملة، وتهرب ادارة السجون من تنفيذ مطالبهم، ومنعها للمحامين من زيارتهم.

المصدر : وفا