144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - اقتحم 144 مستعمرا، منذ ساعات صباح، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه تم إغلاق باب المغاربة إيذانا بانتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، بعد اقتحام 144 مستعمرا منهم 40 من طلاب المعاهد والجامعات الدينية اليهودية، باحات الأقصى.



وأضافت أن المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين الداخلين إلى الأقصى، واحتجزت هويات عدد منهم، فيما قامت بتفتيش جميع الداخلين إلى المسجد على مختلف الأبواب.

