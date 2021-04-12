الإثنين 12-04-2021
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الإثنين، 12-04-2021 03:27 م

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

اف
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحم صباح اليوم الاثنين، 144 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل استفزازي انطلاقا من باب المغاربة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأنه تم إغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام، وأن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد بحماية شرطة الاحتلال التي تولت حراستهم.

 

المصدر : وفا

 

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