144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم صباح اليوم الاثنين، 144 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل استفزازي انطلاقا من باب المغاربة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأنه تم إغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام، وأن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد بحماية شرطة الاحتلال التي تولت حراستهم.

المصدر : وفا