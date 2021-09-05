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144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الأحد، 05-09-2021 01:31 م

144 مستوطنا يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن 144 مستوطنا اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.


وبحسب وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، نفذ الاحتلال ومستوطنوه 23 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر آب/ أغسطس المنصرم.

 

المصدر : وفا 

 

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