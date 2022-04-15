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الجمعة، 15-04-2022 03:51 م

160 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال على المصلين داخل المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة اعتداءات شرطة الاحتلال الاسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة التي بدأت منذ فجر اليوم الجمعة، واستمرت حتى ساعات الظهيرة، إلى أكثر من 160 مصابا حسبما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها اليوم الجمعة.

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وبدأت قوات الاحتلال اعتداءاتها في المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، باقتحام باحاته بأعداد كبيرة عقب صلاة الفجر، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة أكثر من 160 مصليا، بينهم اثنان في حالة خطرة.

 

بترا

 




 

 


 

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