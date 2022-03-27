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الأحد، 27-03-2022 01:37 م

160 مستوطنا يقتحمون الأقصى

almaghribtoday_اقتحام-المسجد-الأقصى


الوكيل الإخباري-اقتحم 160 مستوطنا على شكل مجموعات، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك.

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وأفادت مراسلة وفا في القدس، بأن 160 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال، التي منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم.


وكانت مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من ألف مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم من "باب المغاربة".


ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا

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