17 إصابة بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الوكيل الإخباري - أصيب، ليلة أمس الإثنين، 17 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق في أنحاء متفرقة من محافظة الخليل، عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرات المنددة بالاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن 17 مواطنا أصيبوا بالرصاص المعدني الملف بالمطاط والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عقب مسيرات في مدينة الخليل، ومخيم العروب، وبلدة بيت أمر؛ نصرة للأقصى، وإسنادا لأبناء قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان الاحتلال منذ يوم أمس، والذي خلّف 24 شهيدا حتى اللحظة.

المصدر : وفا