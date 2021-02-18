17 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم 17 مستوطنا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية جيش الاحتلال.
وأفادت دائرة الاوقاف الإسلامية الفلسطينية ، بأن المقتحمين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعتين انطلقوا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.
المصدر : وفا
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