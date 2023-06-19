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الإثنين، 19-06-2023 07:03 ص

18 إصابة بالرصاص خلال عدوان الاحتلال على جنين

اسعاف


الوكيل الاخباري -أصيب، صباح اليوم الإثنين، 18 فلسطينيا بالرصاص بينهم اثنان بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.


وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر ل"وفا"، إن 18 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهما إثنان بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الإصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.


ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقل في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.


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وفا



 




 

 


 

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