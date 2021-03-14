193 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم المتطرف "غليك"، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت أوقاف القدس في تصريحات صحافية ، إن 193 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، وسط دعوات جديدة لتكثيف الاقتحامات، احتفالا بـ "بداية شهر نيسان العبري".
المصدر : وفا
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