20 شهيدا جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب غزة

الوكيل الاخباري- استشهد 20 فلسطينيا و أصيب آخرون خلال ساعات فجر،وصباح اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في وسط وجنوب قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية انه استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في البريج وسط القطاع.



كما استشهد خمسة مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك استشهد ستة مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال مكان يأوي نازحين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.



وقصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في أبراج عين جالوت شرق النصيرات وسط قطاع غزة.