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الأحد، 19-05-2024 06:04 ص

20 شهيدا وعشرات الجرحى في مخيم النصيرات

شهداء 5


الوكيل الاخباري - استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر صحية في القطاع، بأن طواقم الاسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


 




 

 


 

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