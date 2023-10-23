200 ألف إسرائيلي نزحوا داخليا منذ بدء "طوفان الأقصى"

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حوالي 200 ألف إسرائيلي أجبروا على مغادرة منازلهم منذ بدء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصاعد التوترات على الحدود مع لبنان، منذ 7 أكتوبر.



وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حوالي نصف الـ200,000 شخص صدرت لهم تعليمات بالإخلاء من 105 بلدات قريبة من حدود غزة ولبنان في الجنوب والشمال، بينما غادر النصف المناطق القريبة من الجبهة بمحض إرادتهم.

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وقالت وزارة الدفاع، من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA)، إنها تقدم الخدمات لحوالي 120,000 نازح إسرائيلي أمروا بالإخلاء من 25 مستوطنة على بعد أربعة كيلومترات من قطاع غزة، ومن 28 مستوطنة أخرى على بعد كيلومترين من الحدود اللبنانية.



ووفقا لمسؤولي الوزارة، تم تقسيم الأرقام إلى فئتين رئيسيتين: الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالكامل من منازلهم، والأشخاص المؤهلين "للراحة" في دور الضيافة التي تدعمها الحكومة مؤقتا.



ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي نحو 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.



وحسب الصحيفة، تعمل NEMA أيضا على إجلاء حوالي 23,000 إسرائيلي من مستوطنة كريات شمونة وسط تصاعد الهجمات على الحدود الشمالية.



وأعلنت الوكالة صباح أمس الأحد أنها ستقوم بإخلاء 14 مستوطنة إضافية على مقربة من الحدود اللبنانية، تضم 11 ألف نسمة.

RT