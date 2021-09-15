205 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد "الأقصى" المبارك، على شكل مجموعات متتالية.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 205 مستوطنين، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

المصدر : وفا

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