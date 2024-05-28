21 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام نازحين في رفح

الوكيل الاخباري - استشهد 21 فلسطينيا بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خيم لنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، في مجزرة إسرائيلية جديدة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية قولها إن الطيران الإسرائيلي شن غارات جرى خلالها إطلاق عدة صواريخ على الأقل، استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي في رفح. وغالبية الشهداء نساء وأطفال.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة