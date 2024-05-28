الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

21 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام نازحين في رفح

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الثلاثاء، 28-05-2024 06:13 م

21 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خيام نازحين في رفح

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الوكيل الاخباري - استشهد 21 فلسطينيا بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خيم لنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، في مجزرة إسرائيلية جديدة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

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ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية قولها إن الطيران الإسرائيلي شن غارات جرى خلالها إطلاق عدة صواريخ على الأقل، استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي في رفح. وغالبية الشهداء نساء وأطفال.

 

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