21 شهيدا منذ فجر اليوم وسط وجنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية بإستشهاد 21 فلسطينيًا، منذ فجر اليوم الإثنين، في غارات متفرقة لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، على وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ241 من العدوان المتواصل على قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقال مراسل "وفا" ، إن مدفعية الاحتلال شنت قصفًا مدفعيًا عنيفًا على حيي الزيتون وتل الهوا، ومنطقة شارع "8" في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة 5 آخرين.



وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 4 شهداء من عائلتي السموني ومهاني عقب قصف مدفعي طال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.



واستشهد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال على شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف محيط مدرسة تؤوي نازحين تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالحي.



وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف على منازل الفلسطينيين قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين والميناء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



واستشهد ستة فلسطينيين بينهم رضيعة، بقصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منازل الفلسطينيين شمال غرب مخيم النصيرات، واستشهد فلسطيني برصاص زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفاد مراسل "وفا" ، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



واستشهد 10 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي البريم وأبو خاطر في شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.



وأضاف أن فلسطينيين أصيبوا، في قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غرب مدينة رفح.



وأشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار بشكل كثيف على شاطئ بحر مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة على حي البرازيل جنوبًا، وغارات على منطقة عُرَيْبَة شمالًا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.





