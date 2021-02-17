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الأربعاء، 17-02-2021 03:31 م

تحت حماية شرطة الاحتلال

22 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 22 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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